Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который продолжает восстанавливаться после операции на колене, в шутливой форме поделился мнением о перспективах партнёра по команде защитника Ильи Скроботова.
«Когда-то и я забивал в 17. Достойный нападающий растёт», — написал Кокорин в своём «инстаграме».
17-летний Скроботов стал автором победного гола в ворота московского «Динамо» (2:1) в домашнем матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Защитник забил на третьей компенсированной минуте после передачи от Леандро Паредеса.