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Кокорин — о Скроботове: достойный нападающий растёт
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Кокорин — о Скроботове: достойный нападающий растёт 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который продолжает восстанавливаться после операции на колене, в шутливой форме поделился мнением о перспективах партнёра по команде защитника Ильи Скроботова.
«Когда-то и я забивал в 17. Достойный нападающий растёт», — написал Кокорин в своём «инстаграме».
17-летний Скроботов стал автором победного гола в ворота московского «Динамо» (2:1) в домашнем матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Защитник забил на третьей компенсированной минуте после передачи от Леандро Паредеса.
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