Легкоатлетический кросс пройдет на улице Дыбенко

В пятницу, 20 апреля, в Ховрине пройдет легкоатлетический кросс для людей пенсионного возраста. Организаторами данного мероприятия выступают сотрудники клуба «Территория спорта „Ховрино“.

— Принять участие могут все желающие в возрасте 55 лет и старше. Соревноваться участники будут на дистанции 500 метров. Все, что нужно, — удобная обувь и одежда, а также бодрое настроение, — уточнили в клубе.

Любителей бега будут ждать на спортивной площадке по адресу: ул. Дыбенко, д. 36, корп. 3. Старт в 13.00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 766-3301. (то)