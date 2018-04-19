Ещё
Легкоатлетический кросс пройдет на улице Дыбенко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легкоатлетический кросс пройдет на улице Дыбенко 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В пятницу, 20 апреля, в Ховрине пройдет легкоатлетический кросс для людей пенсионного возраста. Организаторами данного мероприятия выступают сотрудники клуба «Территория спорта „Ховрино“.
— Принять участие могут все желающие в возрасте 55 лет и старше. Соревноваться участники будут на дистанции 500 метров. Все, что нужно, — удобная обувь и одежда, а также бодрое настроение, — уточнили в клубе.
Любителей бега будут ждать на спортивной площадке по адресу: ул. Дыбенко, д. 36, корп. 3. Старт в 13.00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 766-3301. (то)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Волейболисты из Москвы и Кемерова встретятся в Ховрине Танцевальная неделя прошла в клубе «Огонек» на Зеленоградской Волейболисты из Москвы и Петербурга встретятся во дворце спорта на Лавочкина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз47
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение