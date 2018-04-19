Хавбек «Атлетико» дисквалифицирован на 8 матчей за оскорбления арбитра

Полузащитник мадридского «Атлетико» Кейди Баре получил длительную дисквалификацию за неподобающее поведение во время матча второй команды «матрасников».

Как сообщает Firtspost.com, в матче Второй испанской Сегунды между «Атлетико» Б и «Депортиво» (1:4) 20-летний албанский футболист получил жёлтую карточку на 14-й минуте встречи за разногласия с главным арбитром Хосе Хоакином Кальехо Гамбином, а после был удалён с поля за оскорбления судьи. Игрок продолжил спорить с бригадой арбитров уже в подтрибунном помещении в перерыве встречи. За своё поведение Баре дисквалифицирован на 8 матчей, что в сумме с пропуском ещё одной игры в связи с перебором жёлтых карточек даёт 9 поединков.