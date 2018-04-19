Ещё
Хавбек «Атлетико» дисквалифицирован на 8 матчей за оскорбления арбитра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хавбек «Атлетико» дисквалифицирован на 8 матчей за оскорбления арбитра 

Чемпионат.com 2 часа назад
Полузащитник мадридского «Атлетико» Кейди Баре получил длительную дисквалификацию за неподобающее поведение во время матча второй команды «матрасников».
Как сообщает Firtspost.com, в матче Второй испанской Сегунды между «Атлетико» Б и «Депортиво» (1:4) 20-летний албанский футболист получил жёлтую карточку на 14-й минуте встречи за разногласия с главным арбитром Хосе Хоакином Кальехо Гамбином, а после был удалён с поля за оскорбления судьи. Игрок продолжил спорить с бригадой арбитров уже в подтрибунном помещении в перерыве встречи. За своё поведение Баре дисквалифицирован на 8 матчей, что в сумме с пропуском ещё одной игры в связи с перебором жёлтых карточек даёт 9 поединков.
Чемпионат.com: последние новости
Гордеев: непонятны слова Манчини, что он раскрыл Скроботова На матчи чемпионата мира — 2018 продано уже 2,2 млн билетов «Спартак» поздравил Ярцева с 70-летним юбилеем перед началом матча с «Тосно»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз47
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение