Протирщик пилонов требуется в Нижнем Новгороде

Чемпионат состоится в Milo Concert Hall. Организаторы обещают профессиональное оборудование и полную свободу творчества участницам.

Осталось найти «главного человека»: протирщика пилонов. Соответствующее объявление размещено на странице чемпионата:

— Всем нужно, чтобы пилоны были чистые! Поэтому ищем самых ГЛАВНЫХ людей на чемпионате — работников по протирке пилонов!

Протирщик пилонов сможет не только бесплатно попасть на чемпионат, но и заработать.

Наш корреспондент связался с организаторами и выяснил условия труда: одна смена будет работать с 9.00 до 16.00, вторая — с 17.00 до 23.00. Оплата: 100 рублей в час. В каждой смене будет трудится по два протирщика.

Если вы не собираетесь протирать пилоны, то имейте в виду, что стоимость билета для зрителей — 300 рублей.

Pole dance (танец на шесте, шестовая акробатика, пилонный танец) — разновидность танца, в которой исполнитель выступает на одном или двух шестах (пилонах), сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики, акробатики. С 2000-х годов также развивается как форма акробатики, не связанная напрямую с эксплуатацией сексуальности. Зачастую путают со стриптизом. ru.wikipedia.org.

Мы не знаем, как правильно протирать пилоны, но знаем, чем они отличаются от шеста. Почитать об этом можно в нашем материале.