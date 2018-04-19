Ещё
Протирщик пилонов требуется в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Протирщик пилонов требуется в Нижнем Новгороде 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Чемпионат состоится в Milo Concert Hall. Организаторы обещают профессиональное оборудование и полную свободу творчества участницам.
Осталось найти «главного человека»: протирщика пилонов. Соответствующее объявление размещено на странице чемпионата:
— Всем нужно, чтобы пилоны были чистые! Поэтому ищем самых ГЛАВНЫХ людей на чемпионате — работников по протирке пилонов!
Протирщик пилонов сможет не только бесплатно попасть на чемпионат, но и заработать.
Наш корреспондент связался с организаторами и выяснил условия труда: одна смена будет работать с 9.00 до 16.00, вторая — с 17.00 до 23.00. Оплата: 100 рублей в час. В каждой смене будет трудится по два протирщика.
Если вы не собираетесь протирать пилоны, то имейте в виду, что стоимость билета для зрителей — 300 рублей.
Pole dance (танец на шесте, шестовая акробатика, пилонный танец) — разновидность танца, в которой исполнитель выступает на одном или двух шестах (пилонах), сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики, акробатики. С 2000-х годов также развивается как форма акробатики, не связанная напрямую с эксплуатацией сексуальности. Зачастую путают со стриптизом. ru.wikipedia.org.
Мы не знаем, как правильно протирать пилоны, но знаем, чем они отличаются от шеста. Почитать об этом можно в нашем материале.
nn.ru: последние новости
Фоторепортаж с открытия байк-сезона в Нижнем Новгороде: мото-девочки Мэрию обязали смотать троллейбусные провода в фан-зоне на площади Минина Президент Аргентины приедет в Нижний Новгород
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз47
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение