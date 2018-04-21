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Иван Ракитич: Если для победы в Кубке потребуется сломать еще один палец, то я готов
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Иван Ракитич: Если для победы в Кубке потребуется сломать еще один палец, то я готов 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал о своем возвращении на поле после перелома пальца.
30-летний хорват сломал палец руки в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Ромой» (0:3), но спустя неделю готов сыграть в финале Кубка Испании с «Севильей».
«Первое, о чем я спросил врачей, когда смогу играть, — приводит Goal.com слова Ракитича. — Теперь я возвращаюсь и хочу хорошо поработать на каждой тренировке.
Мне нравится быть с командой и помогать ей, так что отдых выбивает тебя из ритма. Я не люблю смотреть матчи по телевизору или на трибунах. Так я нервничаю больше, чем на поле.
В субботу нужно сжать зубы и выйти на поле. Если для победы потребуется сломать еще один палец, то я готов».
Напомним, финал Кубка Испании «Севилья» — «Барселона» пройдет 21 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало игры — 22:30 (мск).
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