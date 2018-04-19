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Ракитич восстановился от перелома пальца и может сыграть с «Севильей»
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Ракитич восстановился от перелома пальца и может сыграть с «Севильей» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич полностью восстановился после перелома пальца левой руки, полученного в ходе ответного матча с «Ромой» в четвертьфинале Лиги чемпионов (0:3), сообщает пресс-служба сине-гранатовых в официальном «твиттере» клуба.
Сегодня, 19 апреля, хорватский футболист принял участие в тренировке команды. Таким образом, Ракитич с большой вероятностью попадёт в заявку на финальный поединок «Барселоны» с «Севильей» в Кубке Испании, который состоится в субботу, 21 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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