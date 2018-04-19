Ракитич восстановился от перелома пальца и может сыграть с «Севильей»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич полностью восстановился после перелома пальца левой руки, полученного в ходе ответного матча с «Ромой» в четвертьфинале Лиги чемпионов (0:3), сообщает пресс-служба сине-гранатовых в официальном «твиттере» клуба.

Сегодня, 19 апреля, хорватский футболист принял участие в тренировке команды. Таким образом, Ракитич с большой вероятностью попадёт в заявку на финальный поединок «Барселоны» с «Севильей» в Кубке Испании, который состоится в субботу, 21 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.