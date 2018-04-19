«Авангард» до сих пор не определился с тренером на новый сезон

У «ястребов», похоже, остаётся только один реальный вариант.

Миновала середина апреля, а «Авангард» до сих пор находится без главного тренера. Сразу по окончании сезона в омском клубе сменилось руководство, и нельзя сказать, что оно не предпринимает никаких шагов. Напротив, только за последние полторы недели в «Авангард» сватали сразу несколько лучших свободных специалистов с российским паспортом, но все варианты срывались. Такое ощущение, что сейчас руководство «ястребов» находится в растерянности относительно кандидатуры главного человека в команде, а ведь пора уже определяться. Совсем скоро наступит 1 мая, когда клубы будут комплектоваться на следующий сезон свободными агентами, и без утверждённого наставника вступать в селекционную работу омичам будет тяжело. Как же так получилось, что один из самых известных российских клубов так долго не может договориться с будущим главным тренером? И кто всё-таки может возглавить «Авангард» в следующем сезоне?

«Авангард» пострадал в интересах сборной

А ведь ещё совсем недавно будущее «ястребов» выглядело если не безоблачно, то многообещающе. В клуб на должность президента пришёл знаковый для Омска человек Максим Сушинский , а вскоре появилась информация, что с командой в следующем сезоне будет работать Илья Воробьёв . Стороны практически договорились, но тут в российском хоккее начались серьёзные перемены. Всё началось с вылета СКА из плей-офф, затем оказалось, что Олег Знарок не повезёт сборную России на чемпионат мира в Данию, а руководить национальной командой на турнире будет как раз Илья Воробьёв. Уже тут стало понятно, что перед Ильёй Петровичем открываются гораздо более широкие перспективы, чем пост главного тренера в «Авангарде». Знарок пропал с информационных радаров, и ясно, что его дни сочтены не только в сборной, но и в её базовом клубе. А Воробьёв вовсю готовится стать преемником Олега Валерьевича на обоих постах.

Так у «Авангарда» слетел вариант, близкий к идеальному. Клуб потерял возможность заполучить самого перспективного российского специалиста, уже успевшего познать вкус больших побед, но на беду омичей потенциал Воробьёва оценили и в сборной, что автоматически лишило тренера вариативности при выборе клуба. Впрочем, даже тогда у «Авангарда» оставалось несколько отличных возможностей пригласить наставника, чья карьера идёт в гору. Анвар Гатиятулин долго не мог договориться с «Трактором», и «ястребы» пытались активно переманить специалиста. Существовало мнение, что если Гатиятулин и уйдёт из Челябинска, то только в Омск. Однако всё же был ещё один вариант. Гатиятулин вошёл в тренерский штаб Ильи Воробьёва в сборной России, и теперь всё идёт к тому, что Анвар Рафаилович станет помогать Воробьёву и в СКА. Национальная команда и её протеже в КХЛ вновь насолили «Авангарду», украв уже второго потенциального тренера.

Но и это было ещё не всё. По информации последних дней, самым вероятным кандидатом на пост наставника омичей был Алексей Кудашов , также входящий в топ лучших тренеров нового поколения. Экс-рулевой «Локомотива», правда, вошёл в штаб сборной России вместе с Гатиятулиным, но о работе Кудашова в СКА до поры до времени никто не заикался. Оказалось, нужно было только подождать. Словно в насмешку над «Авангардом», и третий кандидат на пост главного тренера «ястребов» отправился по маршруту сборная России — СКА.

Питерский клуб, разумеется, в интересах сборной собрал лучших молодых отечественных специалистов в Северной столице, а «Авангарду» вынужденно пришлось отказаться от самых интересных кандидатов в главные тренеры. И если решение Воробьёва выглядит вполне логичным, то Гатиятулин и Кудашов предпочли самостоятельной работе в Омске понижение в классе до статуса помощников. Кто-то скажет, что у них не было другого выбора. Но ведь тот же Воробьёв находился в штабе сборной при Олеге Знарке, что не мешало ему возглавлять «Магнитку». Нет, решение специалистов выглядит вполне добровольным, и для отказа омичам в пользу работы в СКА у Гатиятулина и Кудашова были и другие причины, кроме возможности работы в базовом клубе сборной со всеми вытекающими последствиями. И виноват в них сам «Авангард».

Плохая репутация

За Омском давно тянется шлейф весьма привольного отношения к главным тренерам. Не раз менялось руководство, через команду прошло множество игроков, а репутация расстрельного места для наставников за «Авангардом» остаётся непоколебимой. К хоккеистам в стане «ястребов» прислушиваются гораздо чаще, чем к тренерам, а пресловутый «совет игроков», кажется, может съесть любого специалиста.

Достаточно вспомнить, как расстались в Омске с Валерием Белоусовым , с именем которого связаны практически все успехи в истории «ястребов», уволив заслуженного тренера по ходу сезона-2007/08. Именно в «Авангарде» происходили самые невероятные отставки. Уэйна Флеминга в своё время убирали перед третьим периодом одного из матчей, Игорь Никитин терял работу накануне плей-офф, а за Раймо Сумманеном не приезжал клубный автобус за несколько часов до седьмой игры кубковой серии. Ростислав Чада вёл команду на втором месте Востока, когда был уволен за незрелищный стиль игры, а Евгений Корноухов после неплохого сезона сначала получил карт-бланш и на следующий чемпионат, а затем был заменен на Фёдора Канарейкина прямо по ходу межсезонья. Но самый свежий пример обращения в Омске с тренерами — ситуация с Андреем Скабелкой в минувшем чемпионате. С белорусским специалистом планировали долгосрочное сотрудничество, но тренер не доработал даже до Нового Года, пав жертвой жалоб на свои методы от доброй половины команды. В очередной раз в конфликте между наставником и хоккеистами выбор был сделан в пользу игроков. Разумеется, всё это прекрасно известно потенциальным кандидатам на роль главного тренера омичей. И они, даже получив заманчивое предложение, дважды крепко подумают, прежде чем соглашаться принимать «Авангард». Очередная смена руководства «ястребов» вряд ли кардинально изменит ситуацию, тем более, что новый президент омского клуба и сам в своё время был замечен в активном «сливе» неугодного хоккеистам «Авангарда» Сергея Герсонского

Учитывая всё это, можно ли осуждать тех же Гатиятулина и Кудашова за их выбор? Вместо нестабильной и нервной работы в Омске, где вряд ли дадут время на раскачку, они получили возможность расти и развиваться в системе сборной России, а также отличный шанс на победу в кубке Гагарина, пускай и в роли помощников. В «Авангарде» при первых неудачах они бы оказались под сильнейшим давлением, что могло привести к увольнению и затормозило бы их в развитии. В СКА же Гатияулина и Кудашова ожидает вдумчивая и спокойная работа и накапливание бесценного опыта. Репутация рекордсмена по увольнениям наставников сыграла с омским клубом злую шутку, и теперь «Авангарду», очевидно, придётся выбирать не из лучших тренеров, а из тех, кто не побоится занять эту должность.

Продолжение поисков или шанс для Рябыкина

Три сорвавшихся варианта поставили «Авангард» в весьма трудное положение. Именитые свободные специалисты на рынке остаются, но тот же Вячеслав Быков не спешит возвращаться к активной тренерской деятельности, Владимир Крикунов больше подумывает о выходе на пенсию, а Олег Знарок, скорее всего, возьмёт паузу в карьере, да и представить его в роли главного тренера «Авангарда» очень трудно. Так что выбор у «ястребов» невелик. В сложившейся ситуации конкуренты омичей по Восточной конференции уже вынуждены были пойти на риск. «Салават Юлаев» сделал ставку на дебютанта Николая Цулыгина , не самым однозначным выглядит и приглашение в Магнитогорск Йозефа Яндача . По одному из таких путей, очевидно, придётся пойти и «Авангарду». На тренера-иностранца в Омске вряд ли замахнутся, а вот обращение к внутренним резервам выглядит более реальным.