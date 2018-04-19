Давид Юрченко: «У „Тосно“ каждая игра по накалу похожа на матч со „Спартаком“ 

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко в интервью «СЭ» отметил, что его главная игра впереди. Тосненцы в среду обыграли "Спартак" (1:1, 5:4 по пенальти) и вышли в финал Кубка России.
— Давид, как вы сегодня спали?
— Спал как обычно. Эмоции не помешали спокойно уснуть — они все остались на поле.
— Это была лучшая игра в вашей жизни?
— Если брать командный результат, то, думаю, это был действительно лучший матч — в этом сезоне. А моя главная игра еще впереди.
— Но в схожих по накалу встречах приходилось участвовать?
— Знаете, у нас каждая игра по накалу похожа на матч со «Спартаком», потому что на каждую мы выходим как на последнюю и стараемся добиться необходимого результата. (Егор БЫЧКОВ)
Полная версия интервью Давида Юрченко Результаты и календарь Кубка России — здесь