Владислав Третьяк: «Свечников не приехал на ЮЧМ по состоянию здоровья»

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о ситуации с Андреем Свечниковым , который не сыграет на ЮЧМ. Он отметил, что хоккеист не смог приехать по состоянию здоровья.

— «Бэрри» одобрил участие Свечникова на Юниорском чемпионате мира, но сам хоккеист не смог приехать на турнир по состоянию здоровья. Никакие санкции IIHF канадский клуб не коснутся, — сказал Третьяк.

— Получили ли в ФХР подтверждение его повреждения?