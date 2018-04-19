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Владислав Третьяк: «Свечников не приехал на ЮЧМ по состоянию здоровья»
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Владислав Третьяк: «Свечников не приехал на ЮЧМ по состоянию здоровья» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о ситуации с Андреем Свечниковым, который не сыграет на ЮЧМ. Он отметил, что хоккеист не смог приехать по состоянию здоровья.
— «Бэрри» одобрил участие Свечникова на Юниорском чемпионате мира, но сам хоккеист не смог приехать на турнир по состоянию здоровья. Никакие санкции IIHF канадский клуб не коснутся, — сказал Третьяк.
— Получили ли в ФХР подтверждение его повреждения?
— Вы что, врач? Нам достаточно официальной позиции клуба и хоккеиста. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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