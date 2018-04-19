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Джон Купер: Сегодня победили во многом благодаря Кучерову
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Джон Купер: Сегодня победили во многом благодаря Кучерову 

Советский спорт 2 часа назад
— Кучеров сегодня показал себя. Он хорошо играет в большинстве, но сегодня он был лучшим на поле вообще, с моей точки зрения. Он отрабатывал и в атаке, и в обороне. Мы сегодня победили во многом благодаря ему, — передает слова Купера официальный сайт НХЛ.
Кучеров признан второй звездой игрового дня НХЛ  Напомним, что Кучеров набрал 3 (2+1) очка в этой встрече и был признан второй звездой игрового дня НХЛ.
После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч пройдет 22 апреля на их домашней арене и начнется в 02:00 по Москве.
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