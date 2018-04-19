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В Самаре городских волонтеров обучат японскому языку
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В Самаре городских волонтеров обучат японскому языку 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 2 часа назад
В Самаре стартовал ознакомительный курс японского языка для городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Программа продолжительностью 12 часов (8 занятий по 1,5 часа) рассчитана на слушателей без знания или с начальным уровнем.
Активисты посетят занятия по обучению базовым коммуникациям на японском языке: приветствию иностранных гостей, оказанию ситуационной информационной поддержки, помощи в навигации на площадках мероприятий.
Городские волонтеры, прошедшие обучение, смогут на практике применить полученные языковые навыки: при встрече гостей в аэропорту, на железнодорожном вокзале, а также при выполнении своих функциональных обязанностей на Фестивале болельщиков FIFA.
Самара примет четыре игры группового этапа Чемпионата мира: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня). 2 июля на «Самара Арене» пройдет матч 1/8 финала, а 7 июля — четвертьфинал.
Подробнее о Волонтерской программе ЧМ-2018 читайте в специальном разделе welcome2018.com.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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