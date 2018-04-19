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Хабиб Нурмагомедов: Хотелось бы, чтобы сборная России вышла из группы на ЧМ-2018
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Хабиб Нурмагомедов: Хотелось бы, чтобы сборная России вышла из группы на ЧМ-2018 

Советский спорт 2 часа назад
«Очень критично отношусь к (российскому) футболу. Но за футболом слежу. Вот в чемпионате »Спартак» осечку дал. Переживаю за «Анжи», хочу, чтобы они остались в премьер-лиге. Я переживаю за «Спартак», но больше я болею за свой родной клуб — «Анжи». Но я общаюсь и со спартаковским футболистами — (Дмитрием) Комбаровым, из «Локомотива» — с Аланом Касаевым. За российским футболом я слежу, сейчас больше шансов у «Локомотива» на чемпионство.
Что касается моего критичного отношения, то я имею в виду, что пора уже результат дать. Хотелось бы, чтобы вышли из группы на чемпионате (мира). Многие считают, что у нас слабая группа, но я так не считаю. У нас средняя группа. Будет тяжело. Если дойдут до 1/8 финала, то народ был бы доволен», — цитирует Нурмагомедова «Р-Спорт».
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России в группе А сыграет с командами: Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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