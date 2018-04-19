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Воспитанник сибирского футбола пополнил ряды «Сперанцы»
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Воспитанник сибирского футбола пополнил ряды «Сперанцы» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Российский голкипер Даниил Авдюшкин стал игроком молдавского футбольного клуба «Сперанца», выступающего в высшем дивизионе Молдавии. Контракт рассчитан до конца текущего сезона. В прошлом сезоне российский голкипер играл за другой молдавский клуб «Спикул», в котором отыграл 5 матчей в чемпионате и 1 в кубке страны. По результатам чемпионата клуб из Кишкэрени покинул высший дивизион. Авдюшкин, у которого закончился контракт, остался в Молдове и прошёл сборы с ФК «Сперанца», куда в итоге и перешёл на правах свободного агента.
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