Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке

«Как это часто происходит в 2018 году, у наставника «Реала» Зинедина Зидана нет беспокойства по поводу травм, а значит на следующей неделе в его распоряжении будет весь состав, за исключением защитника Начо, в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии». Мадридцы нанесли 29 ударов по воротам «Атлетика», из которых 10 пришлись в его створ, а восемь были заблокированы, и психологический эффект от избежания шестого поражения в Примере с помощью позднего гола пришелся весьма вовремя, где более крупная рыба была на крюке «Сливочных». В то же время, центр обороны хозяев легко вскрывался Иниго Мартинесом и Вильямсом: Зизу быстро позвал к боковой линии Серхио Рамоса Рафаэля Варана к боковой линии, где показал сигнал из приложенных друг к другу ладоней после того, как «Львы» открыли счет», — пишет в материале портала ESPN Роб Трэйн.

«Еще одна осечка в рамках испанского первенства вряд ли рассматривается с негативной точки зрения, если учесть, что действующий чемпион уже потерял шансы защищить титул, однако «Бавария» заметит то, как легко разящая игра гостей не позволяла сопернику эффективно выходить в контратаки. Зидан был обязан выставить с первых минут более-менее основной состав, ведь до визита в Мюнхен еще целая неделя, а на выходных у команды не будет игры, поэтому несколько исполнителей получили четкие инструкции не делать на поле все, что может поставить под риск их здоровье. Результат оказался неуместным, но Лука Модрич Тони Кроос были особенно неубедительными, что позволило баскам выглядеть мощнее в центре поля и контролировать игру».

Две звезды вечера на «Сантьяго Бернабеу»

«Только нечто экстраординарное могло помочь «Реалу» пробить ворота Кепы Аррисабалаги, к подписанию которого президент королевского клуба Флорентино Перес был так близок в январе, пока Зизу не остановил сделку. С тех пор голкипер демонстрирует превосходную форму, что говорит о его ярком и продолжительном будущем: его умение занимать позицию, элегантность и характер напоминают легенду бильбаинцев Хосе Анхеля Ирибара, и можно представить, что Перес в частном порядке все еще выражает свое раздражение Зидану, который зашел там далеко, что даже публично выступил против предполагаемого трансфера на пресс-конференции. Другие лишены такой роскоши со стороны президента мадридцев, но наставник команды завоевал уважение за свою настойчивую позицию в этом вопросе, пусть даже победителем в этой ситуации вышел «Атлетик», который удержал своего первого номера и повысил сумму отступных за него с 20 до 80 млн евро, и с тех пор наблюдает, как тот зарабатывает очки для коллектива в его сложном сезоне», — отмечает в своей редакционной статье AS Альфредо Реланьо.

«Сама игра была неплохой, где первый тайм выдался преимущественно академичным, а второй — взбалмошным: Дружина Куко Сиганды полностью избавилась деморализованного в большей части текущей кампании состояния и действовала солидно, смело и нацеленно на чужие ворота, благодаря чему открыла счет, а также отличилась ударом в стойку. «Сливочные» был также периодически хорош, где Зидан избрал ту же тактику (4-4-2), с которой, скорее всего, сыграет в Мюнхене, в которой нашлось место для Карима Бензема — он работал тяжелее обычного, но все же добился негативных оценок на трибунах, когда в одном из эпизодов пробил выше ворот. В итоге это был зрелищный вечер, где для обеих команд ничего не стояло на кону, а Криштиану Роналду , забивший мяч, и Кепа привнесли в него звездное качество».

Средняя линия «Реала» страдает без Каземиро

«Зизу выбрал интересную схему, где Марко Асенсио Лукас Васкес действовали на флангах, а Модрич и Кроос в центре полузащиты. Тем не менее, на сегодня этот дуэт слишком уязвим при оборонительных действиях, и «Реалу» очень не хватало в опорной зоне Каземиро. И хотя хозяева владели перевесом большую часть матча, а Кепа отличился несколькими суперсэйвами, гости с легкостью использовали дыры в средней линии оппонентов, поэтому Каземиро, который показал, на что способен, когда в воскресенье против «Малаги» отобрал мяч, а затем завершил атаку своего коллектива — определенно выйдет с первых минут в Германии», — убежден Бен Хэйуорд в материале Goal.com.

«Несмотря на надежды выиграть Лигу чемпионов в третий раз кряду, нынешний сезон королевского клуба в чемпионате Испании оказался весьма разочаровывающим, и «Барселона» может потенциальном стать чемпионом, если победит своего антагониста в «Эль Класико» на своем поле 6 мая. Чтобы иметь шанс одолеть каталонцев, а также пройти «Баварию», голы Роналду, конечно, будут иметь жизненное значение. Но также будет иметь значение фигура Каземиро, чья важность для команды очень хорошо проявилась во время его отсутствия в среду».

Мой дом — не моя крепость

«12 из 26 команд, которые навещали «Сливочных» в этом сезоне на «Сантьяго Бернабеу», увозили отсюда как минимум ничью: «Валенсия», «Леванте», «Бетис», «Тоттенхэм», «Фуэнлабрада», «Барселона», «Нумансия», «Вильярреал», «Леганес», «Атлетико», «Ювентус» и «Атлетик». 14 побед, семь ничьих и пять поражений с 64 забитыми мячами и 32 — пропущенными — это показатель мадридцев в 26 матчах, сыгранных ими на своем поле — такого не было с конца прошлого века, кампании 1999/2000 годов», — пишет на страницах Marca Луис Альберто Диас.