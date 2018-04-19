Ещё
Агроном из Дании собирается выращивать картошку и морковку на востоке Калининградской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агроном из Дании собирается выращивать картошку и морковку на востоке Калининградской области 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
На востоке Калининградской области агроном из Дании намерен распахать 6 тыс. гектаров. Помогает готовить их мелиоратор из Шотландии.
В посёлке Бабушкино работают специалисты со всей Европы: животновод из Голландии, мелиоратор из Шотландии, агроном из Дании, с ним то мы сегодня и познакомимся.
33-летний агроном Мэс Хансон встречает съёмочную группу в автотракторном парке. Специалист с гордостью показывает современную технику.
Тракторы с дополнительными колёсами, потому что весна влажная. Как только просохнет земля –будем вносить удобрения.
Языковой барьер помогает преодолеть Айдана Алимбекова. Девушка училась в Великобритании, однако, покинула туманный Альбион, как только поступило предложение о работе в России.
Айдана Алимбекова, ассистент-переводчик:
— Я родилась в Гусеве и моя семья и друзья здесь, я не могла остаться, хоть мне и предлагали. Очень классный коллектив, они мне помогают.
На данном этапе хозяйство готово обрабатывать 6 тысяч гектаров пашни, значительная часть земель в стадии ввода в сельхозоборот. Предстоит очистить 130 километров дренажных каналов. Агроном из Дании внимательно изучает специфику земледелия в Калининградской области.
Максим Шведас, механизатор:
— Понятливый, слушает нас, это самое главное, что прислушивается к нам, а не идёт поперёк.
Мэс Хансон убеждён, что опыт местных земледельцев помноженный на современные технологии принесёт хороший результат.
В этом году начинаем выращивать овощи, закупили новую технику, для посева и сбора.
Сердце агронома до сих пор свободно, датчанин не исключает, что в России у него появится любимая и семья.
Мэс Хансон, агроном:
— Никогда не знаешь, может быть скоро. Я решил сюда переехать потому что люблю разные испытания, здесь много возможностей и отличная почва. Я думаю, родители счастливы за меня. В России хорошие традиции, и мне это нравится.
Сейчас начинается посевная, но Мэс Хансон намерен найти время для занятий по русскому языку. Агроном хочет довести знания великого и могучего до совершенства.
Вести Калининград: последние новости
В Немане атомщики дали старт большому проекту волонтёрского движения В Калининградской области артиллеристы и мотострелки встали на коньки Ответчики по делу о вбросах на выборах президента в Советске признали нарушения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз48
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение