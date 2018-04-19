Агроном из Дании собирается выращивать картошку и морковку на востоке Калининградской области

На востоке Калининградской области агроном из Дании намерен распахать 6 тыс. гектаров. Помогает готовить их мелиоратор из Шотландии.

В посёлке Бабушкино работают специалисты со всей Европы: животновод из Голландии, мелиоратор из Шотландии, агроном из Дании, с ним то мы сегодня и познакомимся.

33-летний агроном Мэс Хансон встречает съёмочную группу в автотракторном парке. Специалист с гордостью показывает современную технику.

Тракторы с дополнительными колёсами, потому что весна влажная. Как только просохнет земля –будем вносить удобрения.

Языковой барьер помогает преодолеть Айдана Алимбекова. Девушка училась в Великобритании, однако, покинула туманный Альбион, как только поступило предложение о работе в России.

Айдана Алимбекова, ассистент-переводчик:

— Я родилась в Гусеве и моя семья и друзья здесь, я не могла остаться, хоть мне и предлагали. Очень классный коллектив, они мне помогают.

На данном этапе хозяйство готово обрабатывать 6 тысяч гектаров пашни, значительная часть земель в стадии ввода в сельхозоборот. Предстоит очистить 130 километров дренажных каналов. Агроном из Дании внимательно изучает специфику земледелия в Калининградской области.

Максим Шведас, механизатор:

— Понятливый, слушает нас, это самое главное, что прислушивается к нам, а не идёт поперёк.

Мэс Хансон убеждён, что опыт местных земледельцев помноженный на современные технологии принесёт хороший результат.

В этом году начинаем выращивать овощи, закупили новую технику, для посева и сбора.

Сердце агронома до сих пор свободно, датчанин не исключает, что в России у него появится любимая и семья.

Мэс Хансон, агроном:

— Никогда не знаешь, может быть скоро. Я решил сюда переехать потому что люблю разные испытания, здесь много возможностей и отличная почва. Я думаю, родители счастливы за меня. В России хорошие традиции, и мне это нравится.

Сейчас начинается посевная, но Мэс Хансон намерен найти время для занятий по русскому языку. Агроном хочет довести знания великого и могучего до совершенства.