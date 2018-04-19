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Футболисты и тренеры ФК «Тамбов» проведут встречу с болельщиками
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Футболисты и тренеры ФК «Тамбов» проведут встречу с болельщиками 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
ФК «Тамбов» приглашает болельщиков на открытую встречу с футболистами и тренерами клуба.
Встреча пройдет 24 апреля в 17.00 на крутом манеже СТЦ «Тамбов».
«Дорогие болельщики, во время неформального общения у Вас будет возможность задать все интересующие Вас вопросы руководству и тренерского штабу команды, лично напутствовать футболистов, выразить им свои пожелания и предложения, а также сфотографироваться и получить автографы!» — говорится в приглашении.
Кстати, на 22 апреля у тамбовских футболистов назначен важный матч с ярославским «Шинником». Игра пройдет на домашнем стадионе в Тамбове.
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