Футболисты и тренеры ФК «Тамбов» проведут встречу с болельщиками

ФК «Тамбов» приглашает болельщиков на открытую встречу с футболистами и тренерами клуба.

Встреча пройдет 24 апреля в 17.00 на крутом манеже СТЦ «Тамбов».

«Дорогие болельщики, во время неформального общения у Вас будет возможность задать все интересующие Вас вопросы руководству и тренерского штабу команды, лично напутствовать футболистов, выразить им свои пожелания и предложения, а также сфотографироваться и получить автографы!» — говорится в приглашении.

Кстати, на 22 апреля у тамбовских футболистов назначен важный матч с ярославским «Шинником». Игра пройдет на домашнем стадионе в Тамбове.