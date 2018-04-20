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Защитник «Челси» Кэхилл: «Как футболист я еще не закончился»
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Защитник «Челси» Кэхилл: «Как футболист я еще не закончился» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Защитник «Челси» Гари Кэхилл, который в текущем сезоне часто оставался на скамейке запасных, отыграл последние три матча от первой до последней минуты. 32-летний игрок, переставший получать вызовы в сборную Англии из-за малого количества игровой практики, рассказал, каково это — снова выходить в стартовом составе.
«Я на себя не давлю. За эти годы я осознал, на что я способен.
Хорошо играть, добиваться положительного результата и набирать форму. Рад, что вернулся на поле.
Конечно, было тяжело, но футбол — это американские горки, не всегда все получается. Но в целом время, проведенное в «Челси», считаю успешным. Как футболист я еще не закончился. Я продолжаю усердно работать и скоро вернусь на свой уровень», — сказал Кэхилл в интервью Sky Sports.
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