Защитник «Челси» Кэхилл: «Как футболист я еще не закончился»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл , который в текущем сезоне часто оставался на скамейке запасных, отыграл последние три матча от первой до последней минуты. 32-летний игрок, переставший получать вызовы в сборную Англии из-за малого количества игровой практики, рассказал, каково это — снова выходить в стартовом составе.

«Я на себя не давлю. За эти годы я осознал, на что я способен.

Хорошо играть, добиваться положительного результата и набирать форму. Рад, что вернулся на поле.

Конечно, было тяжело, но футбол — это американские горки, не всегда все получается. Но в целом время, проведенное в «Челси», считаю успешным. Как футболист я еще не закончился. Я продолжаю усердно работать и скоро вернусь на свой уровень», — сказал Кэхилл в интервью Sky Sports.