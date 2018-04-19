Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями о выступлении нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в нынешнем сезоне.
«По матчу с «Амкаром» хочу отметить Чалова. Я не люблю хвалить молодых спортсменов, которые на каком-то этапе начинают играть ярче. Они должны показывать стабильную игру. Например Александр Головин. Он молодой и показывает стабильно высокий уровень игры. Его хвалить можно. Головин — реально лидер ЦСКА. В России нет нападающих. Точнее только два: Фёдор Смолов и Александр Кокорин. Немножко — Артём Дзюба. Больше нет людей, которые играют в штрафной на маленьком участке поля.
По последнему месяцу к Фёдору Чалову нет никаких претензий. Голословно хвалить его тоже будет неправильно. Сейчас он набрал хорошую форму и в нескольких матчах подряд забивает. Это говорит о том, что работа идёт. Дай бог, чтобы у нас появился нападающий. Образно говоря, как Герд Мюллер в футболе или как Борис Михайлов в хоккее, который играл на пятаке. Фёдор забивает голы на добивании, при отскоке или на опережение. Это очень хорошие качества для форварда. В России появился молодой нападающий, который играет на острие и забивает. И пусть у Феди пока немного забитых мячей. Здесь как с бриллиантом: его реально надо готовить. Ни в коем случае не надо сейчас Фёдора хвалить! Пока он просто выглядит очень неплохо, и отметить это надо», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.