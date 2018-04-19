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Ризван Уциев: «Ахмат» не пытался отсидеться и сыграть вничью с «Локомотивом»
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Ризван Уциев: «Ахмат» не пытался отсидеться и сыграть вничью с «Локомотивом» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
«Ахмат» в гостях сыграл с «Локомотивом» вничью.
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«Мы готовились к сложной игре, так оно и получилось. Знали, что «Локомотив» будет играть только на победу, отдавая все силы для этого. У нас тоже мотивация, поэтому настрой был с нашей стороны таким же. Мы тоже хотели победить, не пытались отсидеться и сыграть вничью. Думаю, игра была как качели, в итоге счёт закономерный, обе команды заслужили очки. Тяжёлый поединок отнимает много сил, и сегодня у нас были восстановительные мероприятия. Тренерский штаб принял верное решение остаться в Москве и готовиться к матчу со «Спартаком», который уже через несколько дней, и перелёты были бы лишними», — цитирует Уциева пресс-служба «Ахмата».
В следующих матчах чемпионата «Локомотив» 22 апреля примет «Уфу», а «Ахмат» 23 апреля на выезде сразится со «Спартаком».
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