Виктор Хедман: Василевский может выиграть «Везина Трофи» в этом году, и это будет абсолютно заслуженно

Он играет потрясающе. Бьется в каждом эпизоде, всегда стремится к победе, хочет решать исход каждого матча, что он в очередной раз показал сегодня.

Джон Купер : Сегодня победили во многом благодаря Кучерову

Мы очень довольны тем, как он играл, особенно, как он разобрался с выходами один на один, — передает слова Хедмана официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после четырех матчей счет в серии между «Тампой» и «Нью-Джерси» стал 3-1 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч пройдет 22 апреля на их домашней арене и начнется в 02:00 по Москве.