Прогнозы на матчи Бёрнли — Челси, Сосьедад — Атлетико

«Бёрнли» и «Челси» пробьют тотал в 2,5 мяча, «матрасники» разберутся с «Сосьедадом» на выезде.

«Бёрнли» — «Челси»

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 2.19 Кто бы мог подумать, что спустя 33 тура в английской Премьер-лиге «Челси» будет на 27 очков отставать от «Манчестер Сити» и лишь на 8 баллов опережать скромный «Бёрнли». «Бордовые» добились пяти побед подряд и всерьёз претендуют на зону еврокубков, в то время как синие практически лишились шансов на попадание в главный клубный турнир Старого Света. Естественно, Роман Абрамович , с лёгкостью убирающий неугодных тренеров, скоро попрощается с Антонио Конте , и коллектив ждут масштабные перестановки в летнее трансферное окно. На данный момент похоже, что «Челси» уже по инерции доигрывает сезон, ведь единственный турнир, где ещё присутствует какая-либо мотивация, это Кубок, а в чемпионате вряд ли получится подняться или опуститься хотя бы на одну строчку. Возможно, гости прибегнут к некоторой ротации состава для экономии сил перед сшибкой с «Саутгемптоном». В такой ситуации сложно ожидать от синих образцовых действий при обороне, а ведь именно командные перемещения в защите и невероятная самоотверженность помогли Антонио Конте добыть титул в прошлом сезоне. Для «Бёрнли», находящегося на сумасшедшем кураже, представляется отличная возможность продлить и без того феноменальную победную серию, но не всё так просто.

Разумеется, исполнительский класс футболистов «Челси» значительно превосходит мастерство визави, и в английской Премьер-лиге принято бороться до конца в любом матче. Хотелось заиграть вариант 1Х на хозяев в связи с очень вкусным коэффициентом, однако слишком много людей в составе «синих» будут биться за своё имя, за репутацию перед следующим тренером и за будущий контракт. Поэтому выбираем не менее аппетитный вариант с тоталом забитых мячей больше 2,5. Бордовые добывали виктории в пяти последних матчах, и во всех противостояниях забивалось ровно три гола при том, что только с «Вест Хэм Юнайтед» Нику Поупу удалось оставить ворота на замке. Следовательно парни Шона Дайча регулярно пропускают, но и забивают больше соперников. Конечно, следует учитывать и благосклонный для «Бёрнли» календарь, но серия успешных сражений с любыми коллективами всегда положительно складывается на командном духе и атмосфере.

Если заглянуть в результаты прошедших шести битв «Челси», то мы увидим, что в пяти из них также преодолевалась планка 2,5 мяча (правда, с «Лестером» лишь в дополнительное время). Лондонцы не смогли отличиться только в лиге чемпионов с «Барселоной», зато пропускали от всех подряд и далеко не всегда ограничивались одной пробоиной. Например, в прошлом туре, болтающийся в зоне вылета, «Саутгемптон» умудрился дважды огорчить Тибо Куртуа. Также отметим, что в первом круге «Бёрнли» сенсационно одолел синих 3:2, и сегодня при поддержке переполненного «Терф Мура» хозяева ринутся в бой.

«Реал Сосеьдад» — «Атлетико Мадрид»

Ставка: победа «Атлетико Мадрид» за 2.29 «Реал Сосьедад» застрял в середине таблицы, лишился всякой турнирной мотивации, но одержал две победы подряд. Ближайшим вечером продолжить успешную тенденцию будет крайне трудно, ведь в Сан-Себастьян прибывает «Атлетико Мадрид». Лига Европы ожидается на следующей неделе, поэтому Диего Симеоне может выпускать на поле всех сильнейших на текущий момент игроков. Вчерашний день принёс радостную весть для «матрасников»: главный конкурент за вторую в борьбе за вторую строчку и самый принципиальный соперник оступился, и Гризманн с партнёрами имеют возможность оторваться на 6 очков от преследователя. Несмотря на отсутствие очевидных причин для активного сопротивления, следует помнить, что баскские коллективы всегда отличались упорством, неуступчивостью и характером. «Сосьедад» является типичным представителем клубов, выступающих гораздо лучше в родных стенах, но в этом сезоне результаты даже на «Аноэте» не поражают воображение. Бело-голубые уступили в 6 домашних поединках из 16. И если неудачи в битвах с двумя самыми статусными клубами страны легко объяснимы, то оплошности с «Валенсией», «Хетафе», «Сельтой» и «Малагой» — это уже чересчур.