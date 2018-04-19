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В Ханты-Мансийске впервые пройдёт ЧМ по теннису среди женских команд
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В Ханты-Мансийске впервые пройдёт ЧМ по теннису среди женских команд 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
21 и 22 апреля в Ханты-Мансийске впервые пройдёт Чемпионат мира по теннису среди женских команд «Кубок Федерации Россия — Латвия».
До начала турнира осталось несколько дней, на пресс-конференции в РИЦ, посвящённой этому мероприятию, рассказали о подготовке к турниру, о возникших сложностях и о шансах на победу нашей сборной.
Президент федерации тенниса Югры Дмитрий Лукошков отметил: «Нам дали довольно короткий срок, чтобы подготовить арену для проведения матча. До последнего были сомнения, что мы успеем до начала официальных тренировок, но мы успели».
На корте будет использовано грунтовое покрытие. Такое решение приняли сами спортсмены. До этого был сезон с жёстким покрытием. Это связанно ещё с тем, что последующие турниры в других странах будут проходить на таком же покрытии.
Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился своим мнением: «Преимущество в парной комбинации у сборной России есть, потому что у нас играют олимпийские чемпионки. Что касается одиночек, предпочтение никому не отдам. Потому что сейчас начинается сезон игры на грунтовом покрытии, практически у всех спортсменов первые турниры на грунтовом покрытии даются тяжело».
Многие ждали, что в Ханты-Мансийск на турнир приедет Мария Шарапова, хотя бы в качестве жюри, но она ещё не восстановилась после ранее полученных травм. К тому же в этот период времени она задействована в американском цикле соревнований, которые имеют отдельную систему зачёта очков.
Напомним, что игры матча плей-офф Кубка Федерации состоятся в Центре развития теннисного спорта в субботу, 21 апреля в 14:00 и воскресенье в 13:00.
Купить билеты можно в кассах Ледового дворца спорта и Центра развития теннисного спорта.
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