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Спасение застрявшей в бетонной плите упитанной кошки сняли на видео
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Спасение застрявшей в бетонной плите упитанной кошки сняли на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Казахстанским спасателям пришлось приложить немало усилий для того, чтобы вызволить попавшую в бетонную ловушку домашнюю кошку. За их действиями наблюдали несколько жителей Караганды, которые и обратились за помощью к специалистам.
Публикация от СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 1355 (@spas_1355) 17 Апр 2018 в 1:37 PDT  "О том, что в плитах застряла кошка, нам сообщили жители Федоровки. Они услышали, как кошка мяукает. Наши ребята увидели, что из плиты торчит одна кошачья голова. Кошка пряталась от кого-то, наверное, а потом застряла", — рассказал NewTimes.kz представитель «Службы спасения 1355» Андрей Фрид
Спасателям пришлось расширять отверстие бетонной плиты, чтобы вытащить и не травмировать упитанного домашнего питомца. После вызволения кошка даже не пыталась убежать, явно истосковавшись по вниманию со стороны человека.
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