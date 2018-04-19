Ещё
Две актуальные темы обсудили на встрече руководства района Лефортово с населением
Далее:
Читайте также:
Ещё

Две актуальные темы обсудили на встрече руководства района Лефортово с населением 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В Лефортове состоялась очередная встреча руководства района с жителями. На повестке дня стояли следующие вопросы: «Об итогах организации зимнего отдыха на территории района» и «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня победы в Великой Отечественной войне».
— В рамках встречи были подготовлены доклады, а после того, как эти доклады были заслушаны, жители получили возможность лично пообщаться с руководством района и задать все интересующие их вопросы. Наиболее актуальные темы были взяты на контроль, — пояснили в управе.
Встреча проходила по адресу проезд Завода Серп и Молот, дом 10, шестой этаж. О дате, времени и месте проведения следующей встречи будет сообщено дополнительно. (ео)
Управа района Лефортово: последние новости
Окружной турнир по настольному теннису состоится 23 апреля Шашечный турнир прошел на улице Пруд Ключики Шахматный турнир прошел на Энергетической
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз47
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение