Две актуальные темы обсудили на встрече руководства района Лефортово с населением

В Лефортове состоялась очередная встреча руководства района с жителями. На повестке дня стояли следующие вопросы: «Об итогах организации зимнего отдыха на территории района» и «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня победы в Великой Отечественной войне».

— В рамках встречи были подготовлены доклады, а после того, как эти доклады были заслушаны, жители получили возможность лично пообщаться с руководством района и задать все интересующие их вопросы. Наиболее актуальные темы были взяты на контроль, — пояснили в управе.

Встреча проходила по адресу проезд Завода Серп и Молот, дом 10, шестой этаж. О дате, времени и месте проведения следующей встречи будет сообщено дополнительно. (ео)