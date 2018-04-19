Ещё
Виталий Норицын: Если есть лучше кандидат в основную сборную, с удовольствием поработаю с резервом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виталий Норицын: Если есть лучше кандидат в основную сборную, с удовольствием поработаю с резервом 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Тренер резервной сборной России Виталий Норицын сообщил, что будет претендовать на место в тренерском штабе национальной команды на следующий сезон.
— Вы говорили, что не считаете переход в резервную команду шагом назад. По ходу сезона не было чувства, что немного на задворках мирового биатлона?
— Нет. Мы всегда были в обойме. У нас на Кубке мира постоянно участвовала Ульяна Кайшева, выступила на Олимпиаде. Я не чувствую, что на Кубке IBU мы какие-то брошенки. Мы работаем, растим молодежь. За ними все-таки будущее. Это немножко другая сторона медали, но никак не шаг назад. Это тоже наша команда, сборная России. Просто резервная.
— Вы уже понимаете свою роль на следующий сезон?
— Нет. У нас еще не выбран тренерский состав. Вывесили на сайт, что можно подавать заявку на конкурс. Подам на национальную команду и резервную. Посмотрим.
— Главная цель — национальная команда?
— Первостепенная. Если решат, что есть лучше кандидат, то с удовольствием поработаю с резервом. Могу и с юниорами. Специфику — в каком возрасте и что надо делать — я понимаю.
— Подаете заявку на работу в мужской или женской команде?
— В женской, конечно. Раз уж начал.
— Чего хотите достичь в следующем сезоне и в карьере?
— Хочется видеть победы и вернуться в те золотые времена для нашего вида спорта. Чтобы нас болельщики не только ругали, но и могли порадоваться вместе с нами. Если глобально по каждому году разбирать, то у меня программа написана. Уже есть среднесрочные задачи, которые будем ставить на каждый сезон.
Российский стадион: последние новости
Дмитрий Свищев: ФКР активно участвует в процессе сбора доказательств невиновности Александра Крушельницкого Билеты четвертой категории на ЧМ-2018 будут доступны на последнем этапе продаж "Ростов" одержал первую победу при Валерие Карпине, выиграв у "СКА-Хабаровска" (видео)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз47
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение