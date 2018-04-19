Виталий Норицын: Если есть лучше кандидат в основную сборную, с удовольствием поработаю с резервом

Тренер резервной сборной России Виталий Норицын сообщил, что будет претендовать на место в тренерском штабе национальной команды на следующий сезон.

— Вы говорили, что не считаете переход в резервную команду шагом назад. По ходу сезона не было чувства, что немного на задворках мирового биатлона?

— Нет. Мы всегда были в обойме. У нас на Кубке мира постоянно участвовала Ульяна Кайшева , выступила на Олимпиаде. Я не чувствую, что на Кубке IBU мы какие-то брошенки. Мы работаем, растим молодежь. За ними все-таки будущее. Это немножко другая сторона медали, но никак не шаг назад. Это тоже наша команда, сборная России. Просто резервная.

— Вы уже понимаете свою роль на следующий сезон?

— Нет. У нас еще не выбран тренерский состав. Вывесили на сайт, что можно подавать заявку на конкурс. Подам на национальную команду и резервную. Посмотрим.

— Главная цель — национальная команда?

— Первостепенная. Если решат, что есть лучше кандидат, то с удовольствием поработаю с резервом. Могу и с юниорами. Специфику — в каком возрасте и что надо делать — я понимаю.

— Подаете заявку на работу в мужской или женской команде?

— В женской, конечно. Раз уж начал.

— Чего хотите достичь в следующем сезоне и в карьере?

— Хочется видеть победы и вернуться в те золотые времена для нашего вида спорта. Чтобы нас болельщики не только ругали, но и могли порадоваться вместе с нами. Если глобально по каждому году разбирать, то у меня программа написана. Уже есть среднесрочные задачи, которые будем ставить на каждый сезон.