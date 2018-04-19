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Приближается финал Зеленоградской лиги КВН
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Приближается финал Зеленоградской лиги КВН 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
20 апреля в ДК «МИЭТ» состоится долгожданный финал Зеленоградской лиги КВН.
В финале команды «Лето в столице», «Дискотека имени Ленина», «13 этаж», «Сити», «Вишневая шестерка» и «Гвардия старого» разыграют «Приветствие», «Разминку» и «Домашнее задание». По итогам будет выбран победитель.
Зеленоградская лига КВН — это грамотные редакторы, режиссеры из телевизионных лиг, внимательные администраторы, фестивали и кубки с денежными призами, всегда полный, теплый и гостеприимный зал. Здесь молодые квнщики учатся азам и развиваются, а те, кто постарше, готовятся к участию в официальных лигах МС КВН.
Сезон выстроен так, что каждая игра стоит непосредственно перед этапом в официальной лиге, команда нарабатывает материал, а потом дорабатывает его к игре, в итоге — эффективная подготовка.
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