Приближается финал Зеленоградской лиги КВН

20 апреля в ДК «МИЭТ» состоится долгожданный финал Зеленоградской лиги КВН.

В финале команды «Лето в столице», «Дискотека имени Ленина», «13 этаж», «Сити», «Вишневая шестерка» и «Гвардия старого» разыграют «Приветствие», «Разминку» и «Домашнее задание». По итогам будет выбран победитель.

Зеленоградская лига КВН — это грамотные редакторы, режиссеры из телевизионных лиг, внимательные администраторы, фестивали и кубки с денежными призами, всегда полный, теплый и гостеприимный зал. Здесь молодые квнщики учатся азам и развиваются, а те, кто постарше, готовятся к участию в официальных лигах МС КВН.

Сезон выстроен так, что каждая игра стоит непосредственно перед этапом в официальной лиге, команда нарабатывает материал, а потом дорабатывает его к игре, в итоге — эффективная подготовка.