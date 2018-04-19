Гордеев: непонятны слова Манчини, что он раскрыл Скроботова

“У Ильи много хороших качеств. К сожалению, в последнее время он не так много играет. Мы его вызывали и будем вызывать в сборную. Хочется, чтобы ребята больше заявляли о себе. Илье вчера это удалось. Я смотрел игру, болел. Принести победу своей команде на последней минуте матча — это очень важно. У ребят 2000 года сейчас непростой возраст — переходный. Приходится прикладывать максимальные усилия, чтобы на тебя обратили внимание. В профессиональном футболе предъявляются совсем другие требования, много вещей, с которыми в детском футболе не сталкиваешься. Я очень рад, что на Илью обратили внимание в «Зените», но, повторюсь, ему нужно больше игровой практики. Тренировок с основной командой мало, нужно выходить на поле.

Скроботов хорошо обращается с мячом, может отдать первый пас, неплохо играет головой. В целом понимает игру. Он вполне общительный парень. У нас в команде создан достаточно неплохой микроклимат. В рабочие моменты он себя хорошо проявляет. Рассчитываю ли на Илью в ближайшей игре против сборной Германии? Скажу так, он находится в списках команды, которая будет вызываться. Впереди ещё есть время, но для того, чтобы вызываться в сборную, нужно больше играть. Хотя бы фрагментарно, за любую команду. У меня требование одно для вызова в национальную команду — нужна игровая практика. У Ильи сейчас её, к сожалению, недостаточно.