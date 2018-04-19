Гордеев: непонятны слова Манчини, что он раскрыл Скроботова 

Главный тренер юношеской сборной России по футболу 2000 года рождения Андрей Гордеев прокомментировал гол 17-летнего защитника “Зенита” Ильи Скроботова в ворота московского «Динамо».
“У Ильи много хороших качеств. К сожалению, в последнее время он не так много играет. Мы его вызывали и будем вызывать в сборную. Хочется, чтобы ребята больше заявляли о себе. Илье вчера это удалось. Я смотрел игру, болел. Принести победу своей команде на последней минуте матча — это очень важно. У ребят 2000 года сейчас непростой возраст — переходный. Приходится прикладывать максимальные усилия, чтобы на тебя обратили внимание. В профессиональном футболе предъявляются совсем другие требования, много вещей, с которыми в детском футболе не сталкиваешься. Я очень рад, что на Илью обратили внимание в «Зените», но, повторюсь, ему нужно больше игровой практики. Тренировок с основной командой мало, нужно выходить на поле.
Скроботов хорошо обращается с мячом, может отдать первый пас, неплохо играет головой. В целом понимает игру. Он вполне общительный парень. У нас в команде создан достаточно неплохой микроклимат. В рабочие моменты он себя хорошо проявляет. Рассчитываю ли на Илью в ближайшей игре против сборной Германии? Скажу так, он находится в списках команды, которая будет вызываться. Впереди ещё есть время, но для того, чтобы вызываться в сборную, нужно больше играть. Хотя бы фрагментарно, за любую команду. У меня требование одно для вызова в национальную команду — нужна игровая практика. У Ильи сейчас её, к сожалению, недостаточно.
Мне очень понравился ответ Скроботова про то, что ему завтра в школу. Забитый мяч — это некий бонус. Нужно затратить много пота, чтобы превратиться в действительно настоящего профессионального футболиста. Молодой парень, забил гол, удачно оказался в нужном месте в нужное время — не более того! В какой-то степени мне непонятны слова Манчини о том, что он кого-то раскрыл. Нам Илья хорошо известен. Для большого футбола, вероятно, он его приоткрыл. Чтобы действительно открыть игрока, нужно давать ему больше игровой практики, футболист должен зарекомендовать себя настоящими уверенными действиями на футбольном поле. Гол — стечение обстоятельств, если ты понимаешь это — будешь расти. Поэтому мне понравился ответ Ильи, это говорит о том, что он где-то в воздухе не витает”, — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.