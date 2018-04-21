Курбан Бердыев: «Задача „Рубина“ в оставшихся матчах — стабилизировать игру»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем 27-го тура чемпионата России против «Ростова» отметил, что его команда, скорее всего, не попадает еврокубки по итогам текущего сезона.

— Игра для меня не принципиальная, она обычная, — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол». — Шансы на еврокубки теоретические есть, но все-таки вряд ли мы туда попадем. Поэтому задача в оставшихся матчах — стабилизировать игру, это самое важное. Ребята хотят наладить взаимодействие и идут к этой задаче. Есть удовлетворение, что у ребят есть такое желание. Отсутствие Азмуна? Я уже говорил, что отсутствие одного или двух игроков не влияет на нашу подготовку.

Рубин — Ростов