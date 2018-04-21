Ещё
Курбан Бердыев: «Задача „Рубина“ в оставшихся матчах — стабилизировать игру»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Курбан Бердыев: «Задача „Рубина“ в оставшихся матчах — стабилизировать игру» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем 27-го тура чемпионата России против «Ростова» отметил, что его команда, скорее всего, не попадает еврокубки по итогам текущего сезона.
— Игра для меня не принципиальная, она обычная, — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол». — Шансы на еврокубки теоретические есть, но все-таки вряд ли мы туда попадем. Поэтому задача в оставшихся матчах — стабилизировать игру, это самое важное. Ребята хотят наладить взаимодействие и идут к этой задаче. Есть удовлетворение, что у ребят есть такое желание. Отсутствие Азмуна? Я уже говорил, что отсутствие одного или двух игроков не влияет на нашу подготовку.
Рубин — Ростов
Спорт-Экспресс: последние новости
Олег Знарок: "До истечения контракта буду консультантом штаба сборной" Гарт - единственный зарегистрированный кандидат на пост главы ФССР Родолфу: "Уверен, что "Локомотив" станет чемпионом"
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП51
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
В сборной России по хоккею все плохо20
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение