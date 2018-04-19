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Рабинер разберет «Спартак» по косточкам! Онлайн
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Рабинер разберет «Спартак» по косточкам! Онлайн 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Сегодня в 19:30 по московскому времени на Ютуб-канале «СЭ» начнется традиционный онлайн с обозревателем Игорем Рабинером. Темы обсуждения:
​— Вылет "Спартака" из Кубка России
— Кризис Дениса Глушакова
— Возможные сценарии для Массимо Карреры
Спорт-Экспресс: последние новости
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