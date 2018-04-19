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Диего Симеоне: Хотим убедить Гризманна в том, что «Атлетико» будет развиваться
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Диего Симеоне: Хотим убедить Гризманна в том, что «Атлетико» будет развиваться 

Советский спорт 1 час назад
— Этот сезон получился для Антуана неровным. В начале сезона он демонстрировал нестабильную игру, но после Рождества его игра преобразилась. Цифры говорят сами за себя. Я думаю, он почувствовал свободу, когда Диего Коста начал играть.
Мы желаем Гризманну только самого лучшего. Мы хотим убедить его, что команда будет развиваться, что это не просто слова, надеюсь, мы убедим его. Если мы продолжим бороться с «Барселоной» в чемпионате и выйдем в финал Лиги Европы, мы поймем, что у нас есть позитивная динамика.
Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить это. Когда Гризманн будет принимать решение, надеюсь, он склонится к тому, чтобы остаться, — сказал Симеоне.
Ранее сообщалось, что будущим летом Антуан Гризманн может перейти в «Барселону» за 100 миллионов евро.
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