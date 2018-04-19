Мифтахов начнет ЮЧМ в воротах сборной России 

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов выйдет в старте на стартовый матч Юниорского чемпионата мира с Францией, сообщили «СЭ» в пресс-службе ФХР. Состав звеньев не изменился по сравнению с последней тренировкой.
Марченко — Морозов — Исхаков, Галенюк — Журавлев.
Завгородний — Соркин — Ротенберг, Малышев — Мисюль.
Кизимов — Жабреев — Дорофеев, Охотюк — Романов.
Спиридонов — Михайлов — Подколзин, Жиляков — Замула.
Напомним, что 17-летний голкипер занимает вторую строчку европейского преддрафтого рейтинга Скаутского бюро НХЛ. Матч Россия — Франция состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. (Евгений БЕЛОУСОВ)