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Мифтахов начнет ЮЧМ в воротах сборной России
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Мифтахов начнет ЮЧМ в воротах сборной России 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов выйдет в старте на стартовый матч Юниорского чемпионата мира с Францией, сообщили «СЭ» в пресс-службе ФХР. Состав звеньев не изменился по сравнению с последней тренировкой.
Марченко — Морозов — Исхаков, Галенюк — Журавлев.
Завгородний — Соркин — Ротенберг, Малышев — Мисюль.
Кизимов — Жабреев — Дорофеев, Охотюк — Романов.
Спиридонов — Михайлов — Подколзин, Жиляков — Замула.
Напомним, что 17-летний голкипер занимает вторую строчку европейского преддрафтого рейтинга Скаутского бюро НХЛ. Матч Россия — Франция состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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