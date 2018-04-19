Мгушники впервые стали чемпионами мира по программированию

Студенты МГУ впервые в истории вуза выиграли чемпионат мира по программированию. В этом году он проходил в Пекине.

Триумфаторы соревнований — команда под названием «Красная панда». Турнир длился пять часов. Все это время мгушники шли вровень со своими традиционными соперниками из МФТИ, но за несколько минут до окончания МГУ удалось решить еще одну задачу. В итоге — девять золотых медалей, Физтех на втором месте. На третьем — университет Токио, а хозяева турнира, команда Пекинского университета, заняла четвертую строчку.

Чемпионат под эгидой компании IBM проходит каждый год с 1977 года. На протяжении шести лет, с 2012 по 2017 год, чемпионат выигрывали петербургские команды — ИТМО и СПбГУ. По-настоящему готовиться к соревнованиям москвичи начали пять лет назад, рассказывает руководитель команды МФТИ Алексей Малеев:

Алексей Малеев руководитель команды МФТИ «Он был очень хорошо организован, он был самым крупным. В финал было приглашено 140 команд, задачи их были довольно сложными. Всего девять задач решила первая команда-чемпион. Мы у себя на кампусе запустили пять лет назад такие тренировочные сборы, называются Moscow work ICPC — такие усиленные короткие программы на полторы недели, на десять дней по подготовке к этим чемпионатам. Последний такой при прошел буквально две недели назад, 1 апреля, и в нем принимали участие десять команд из тех 13, которые завоевали медали на официальном чемпионате. Наша тенденция, мы понимаем, что это востребовано, что наша школа — одна из сильнейших в мире и поэтому хотим продолжать развивать сеть по всему земному шару таких учебных лагерей».

Связаться с победителями турнира пока не удалось. По словам наставника команды, студенты крепко спят после тяжелых соревнований.