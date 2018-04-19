Валерий Гладилин: «Спартак» в матче с «Тосно» ничего не потерял, кроме престижа

— Никакой катастрофы нет, просто "Спартак" остался без Кубка, и клубному музею не достанется еще одной чаши. Вот и все. А в целом никакой трагедии нет, так как команда борется за Лигу чемпионов. Интереса к Лиге Европы у клуба нет. Поэтому здесь «Спартак» особо ничего не потерял, кроме престижа. Кубок страны остается у клуба навечно. Поэтому скорее здесь моральная потеря, — считает Гладилин

— В чем главная причина неудачи? — Начали встречу неплохо, но это кубковый матч, и его нужно играть до конца. Ребята повели 1:0, был момент еще забить, который надо было реализовывать, а не просто доигрывать встречу. Счет 1:0 — очень скользкий. Любая ошибка может быть чревата. Это и произошло. «Тосно» выдержал, проявил характер. Команда нашла свой шанс и сравняла счет, а потом добилась дополнительного времени, в котором тоже выстояла. Пенальти — это лотерея. Здесь большую роль играет психология, вратари. Кому больше повезет — тот и выигрывает.