Ещё
Созин: футбольная администрация меняет правила игры, которые сама же и пишет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Созин: футбольная администрация меняет правила игры, которые сама же и пишет 

Чемпионат.com 1 час назад
Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями о нюансах регламента российской Премьер-Лиги.
«В матче против ЦСКА за «Амкар» вышел Аарон Оланаре. Сегодня очень многие моменты меняются в регламенте. Жизнь показывает, что из-за жёлтой карточки его уже хотят изменить. Футбольная администрация становится более гибкой и меняет правила игры, которые сами же и пишут. Просто вопиющий факт, когда арендованный игрок не может играть против своей родной команды. Я никакой логики здесь не понимаю. Взять вот Ибрагима Цаллагова. Как он может помешать в составе «Динамо» в игре с «Зенитом»? Он голеадор какой-то? Был одним из лидеров «Крыльев Советов». Питерские менеджеры сорвали его в Санкт-Петербург. Он явно там не подошёл и зачах, а ему ещё играть не дают против «Зенита».
Должны бать одни правила для всех. Есть Оланаре. ЦСКА говорит: «Пусть играет! Пусть набирает форму». И Оланаре выходит против «армейцев». Лука Джорджевич, как и Цаллагов, не может играть против питерского клуба. Кто эти футболисты? Лидеры своих сборных? Они какая-то неотъемлемая часть «Зенита»? Нет. В этом моменте надо разбираться футбольному сообществу. Пусть или никто не может играть, или все играют, раз клуб отдаёт в аренду игрока», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Чемпионат.com: последние новости
Погребняк: когда почувствовал боль в ахилле, подумал, что меня ударили сзади На матчи чемпионата мира — 2018 продано уже 2,2 млн билетов Хавбек «Атлетико» дисквалифицирован на 8 матчей за оскорбления арбитра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз47
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение