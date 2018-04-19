Созин: футбольная администрация меняет правила игры, которые сама же и пишет 

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями о нюансах регламента российской Премьер-Лиги.
«В матче против ЦСКА за «Амкар» вышел Аарон Оланаре. Сегодня очень многие моменты меняются в регламенте. Жизнь показывает, что из-за жёлтой карточки его уже хотят изменить. Футбольная администрация становится более гибкой и меняет правила игры, которые сами же и пишут. Просто вопиющий факт, когда арендованный игрок не может играть против своей родной команды. Я никакой логики здесь не понимаю. Взять вот Ибрагима Цаллагова. Как он может помешать в составе «Динамо» в игре с «Зенитом»? Он голеадор какой-то? Был одним из лидеров «Крыльев Советов». Питерские менеджеры сорвали его в Санкт-Петербург. Он явно там не подошёл и зачах, а ему ещё играть не дают против «Зенита».
Должны бать одни правила для всех. Есть Оланаре. ЦСКА говорит: «Пусть играет! Пусть набирает форму». И Оланаре выходит против «армейцев». Лука Джорджевич, как и Цаллагов, не может играть против питерского клуба. Кто эти футболисты? Лидеры своих сборных? Они какая-то неотъемлемая часть «Зенита»? Нет. В этом моменте надо разбираться футбольному сообществу. Пусть или никто не может играть, или все играют, раз клуб отдаёт в аренду игрока», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.