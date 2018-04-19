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В Печатниках прошли районные соревнования по городкам
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В Печатниках прошли районные соревнования по городкам 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Информация об этом появилась в официальной группе ГБУ КСЦ «Печатники», который выступил организатором соревнований.
«Мы провели районные соревнования по городкам, в которых приняли участие дети района Печатники, из которых самые меткие и сильные участники включены в сборную команды района Печатники для участия в окружной спартакиаде, в которой, мы надеемся, ребята отлично себя покажут и заодно завоюют первое место, доказав что в нашем районе самые спортивные дети», — говорится в сообщении.
Участие в соревнованиях приняли жители района разных возрастов. (то)
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