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Сакки: «Наполи» Сарри — шедевр»
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Сакки: «Наполи» Сарри — шедевр» 

SPORT24.ru 42 минуты назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки оценил шансы «Ювентуса» и «Наполи» в предстоящем очном противостоянии в рамках 34 тура чемпионата Италии. Матч пройдет в Турине 22 апреля.
«Это столкновение, где с одной стороны находится клуб с финансовой силой, сильным составом и талантливым тренером.
С другой стороны находится «Наполи», у которого нет истории или возможностей, как у «Ювентуса». Но то, что сделал Сарри в Неаполе — шедевр. Он дал команде стиль игры и делает что-то экстраординарное.
«Наполи» играет в мировой футбол, и они могут выиграть в матче только в том случае, если им это удастся это показать», — сказал специалист в эфире Kiss Kiss Napoli.
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