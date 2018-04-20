Сакки: «Наполи» Сарри — шедевр»

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки оценил шансы «Ювентуса» и «Наполи» в предстоящем очном противостоянии в рамках 34 тура чемпионата Италии. Матч пройдет в Турине 22 апреля.

«Это столкновение, где с одной стороны находится клуб с финансовой силой, сильным составом и талантливым тренером.

С другой стороны находится «Наполи», у которого нет истории или возможностей, как у «Ювентуса». Но то, что сделал Сарри в Неаполе — шедевр. Он дал команде стиль игры и делает что-то экстраординарное.

«Наполи» играет в мировой футбол, и они могут выиграть в матче только в том случае, если им это удастся это показать», — сказал специалист в эфире Kiss Kiss Napoli.