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Призером городских соревнований по единоборствам стали спортсмены из Текстильщиков
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Призером городских соревнований по единоборствам стали спортсмены из Текстильщиков 

Префектура Юго-Восточного административного округа 57 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Серебряными призерами Кубка Департамента образования Москвы по единоборствам стали воспитанники дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара в Текстильщиках.
— Соревнования включали три номинации: «Лучшая техника исполнения», «Самое оригинальное выступление» и «Лучшая постановка выступления», — рассказала специалист по связям с общественностью ДТДиМ имени А. П. Гайдара Анна Бондаренко. — В итоге первое место получили ученики школы № 1797, второе место заняла команда дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара, а на третью ступень пьедестала поднялись спортсмены из школы № 141.
Соревнования были организованы центром патриотического воспитания и школьного спорта и прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «На Таганке».
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