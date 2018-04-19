Призером городских соревнований по единоборствам стали спортсмены из Текстильщиков

Серебряными призерами Кубка Департамента образования Москвы по единоборствам стали воспитанники дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара в Текстильщиках.

— Соревнования включали три номинации: «Лучшая техника исполнения», «Самое оригинальное выступление» и «Лучшая постановка выступления», — рассказала специалист по связям с общественностью ДТДиМ имени А. П. Гайдара Анна Бондаренко . — В итоге первое место получили ученики школы № 1797, второе место заняла команда дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара, а на третью ступень пьедестала поднялись спортсмены из школы № 141.

Соревнования были организованы центром патриотического воспитания и школьного спорта и прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «На Таганке».