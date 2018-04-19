Тэйлор Холл: Мы не забивали, хотя у «Тампа-Бэй» было семь удалений

— Конечно, хочется вести с преимуществом больше одной шайбы. Мне показалось, что на нас повлияла наша игра в большинстве. Мы не забивали, не создавали моменты, хотя у них было семь удалений.

Кори Шнайдер: «Девилз» способны продлить эту серию плей-офф В такой ситуации сложно сохранить уверенность в своих силах, сложно сохранить необходимый настрой, — передает слова Холла официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после четырех матчей счет в серии между «Тампой» и «Нью-Джерси» стал 3-1 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч пройдет 22 апреля на их домашней арене и начнется в 02:00 по Москве.