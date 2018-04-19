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«Хоккей — это зызнь». Юный хоккеист вырвал себе зуб броском шайбы
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«Хоккей — это зызнь». Юный хоккеист вырвал себе зуб броском шайбы 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Восьмилетний краснодарец Михаил Буров придумал самый оригинальный способ, как вырвать молочный зуб. И уж точно самый спортивный.
Юный Михаил увлекается хоккеем и старается всю жизнь проводить вместе с любимой игрой. И когда у него заболел передний нижний зуб, он привязал пресловутую веревочку к шайбе. А его отец Денис, который тоже любит хоккей, записал видео хитрой «операции» и выложил его в интернет.
На Ютубе ролик вышел недавно, а вот в инстаграме Дениса Бурова он уже собрал четыре тысячи просмотров и множество позитивных комментариев — «Трус не играет в хоккей», «Настоящий джигит» и другие восторженные отзывы.
Вот так младшему сыну, помогают тренировки по хоккею, вырывать зубы🏒😀💪 ⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜ #хоккейроссии #хоккеист #хоккейэтожизнь #хоккей #хоккейэтозызнь #8 #зуб #вырвизуб #зубы #мужчина #краснаямашина #хкюность #хкюность2009 #папасын #труснеиграетвхоккей #redmashine #смелыймальчик #рыбачим_братья #удар #мужскойхарактер #ростем #вырватьзуб #мощно #детиэтосчастье #силаволи #характер #мирвам #спорт #спортивнаяроссия #💪
Публикация от Денис 👌✌🤠 (@dvburov) 18 Апр 2018 в 2:16 PDT  Привязав веревочку к зубу и шайбе, он мощно бросил ее в дверной проем, который выполнял роль ворот. Все прошло удачно: зуб вылетел, и мальчик избавился от неприятной боли, которая мешала ему есть.
Как рассказал отец юного спортсмена порталу «Блокнот-Краснодар», Михаил занимается хоккеем уже четыре года и выступает за местную команду «Юность». Он становился лучшим игроком двух последних краевых турниров. (Дмитрий СОМОВ)
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