Власти РФ утвердили правила хранения записей разговоров и переписки граждан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, утверждающий правила хранения операторами связи текстовых и голосовых сообщений, а также пересылаемых изображений, аудио— и видеозаписей граждан РФ. Данные будут собираться в рамках реализации пакета антитеррористических поправок, известного как «закон Яровой», который вступит в силу 1 июля 2018 года.

Согласно документу, операторы связи обязаны хранить собранные данные на территории РФ на принадлежащих им (либо другому оператору связи, если это согласовано с ФСБ ) серверах. Операторы обязаны защищать хранящуюся информацию и не допускать к ней несанкционированный доступ.

Телефонные разговоры и переписка должны будут храниться в течение 6 месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки или обработки. Переписку по электронной почте и мессенджерам операторы связи должны будут сохранять с 1 октября 2018 года. Емкость технических средств накопления, необходимых для сохранения информации, должна быть равной «объему сообщений электросвязи», отправленных и полученных пользователями за предыдущие 30 суток и увеличиваться на 15% каждые 5 лет.

По истечении 6 месяцев осуществляется автоматическое удаление записи разговоров и переписки в соответствии с предусмотренными программным обеспечением алгоритмами.