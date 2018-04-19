Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и La Gazzetta dello Sport, в разговоре с корреспондентом портала "Евро-Футбол.ру" Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о вылете московского "Спартака" из Кубка России.
— Если бы «Спартак» занял в чемпионате второе место и выиграл Кубок, то этот сезон стал бы для него очень успешным, особенно если вспомнить, что летом команда взяла Суперкубок. «Красно-белые» вылетели из Лиги Европы ещё в феврале, так что у них не было тяжёлого графика. Да и в любом случае, команда Премьер-лиги может провести в Кубке максимум 5 дополнительных матчей за сезон — разве это проблема? Я не понимаю людей, которые говорят, что у Кубка России плохой формат.
Заявление Карреры о готовности к отставке? Он понимает, что не решил задачу, и теперь ему надо сказать эти слова. Есть люди, для которых прежде всего важны деньги, но это не про Карреру. Он честный человек.
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Что касается финала Кубка, то он странный, но при этом закономерный. Это финал соперников «Авангарда» и «Тосно», и это проблемы других клубов, почему они не добрались до решающего матча. Конечно, грустно, что многие команды относятся к Кубку как лишнему турниру, что четвертьфинал проходил на Малой арене «Петровского». Кубок не так престижен, как чемпионат, но всё равно должен быть важен. Я не вижу в России клубов, которые могут сказать, что Кубок им не нужен. Здесь нет "Реала" или «Барселоны», которые очень редко по ходу одного сезона не выигрывают ни одного титула.