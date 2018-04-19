Брага: «Каррера — честный человек, он не решил задачу „Спартака“

— Если бы «Спартак» занял в чемпионате второе место и выиграл Кубок, то этот сезон стал бы для него очень успешным, особенно если вспомнить, что летом команда взяла Суперкубок. «Красно-белые» вылетели из Лиги Европы ещё в феврале, так что у них не было тяжёлого графика. Да и в любом случае, команда Премьер-лиги может провести в Кубке максимум 5 дополнительных матчей за сезон — разве это проблема? Я не понимаю людей, которые говорят, что у Кубка России плохой формат.

Заявление Карреры о готовности к отставке? Он понимает, что не решил задачу, и теперь ему надо сказать эти слова. Есть люди, для которых прежде всего важны деньги, но это не про Карреру. Он честный человек.

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