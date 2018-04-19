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В Санкт-Петербурге пройдёт Европейский турнир Специальной Олимпиады по футболу
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В Санкт-Петербурге пройдёт Европейский турнир Специальной Олимпиады по футболу 

Чемпионат.com 1 час назад
Европейский турнир по футболу для людей с ментальными нарушениями впервые пройдёт в России с 22 по 27 апреля в Санкт-Петербурге. Игры состоятся на футбольном поле манежа «Зенит».
В турнире примут участие спортсмены из Латвии, Литвы, Беларуси, Азербайджана, Черногории, Македонии, Фарерских островов, Словакии, Хорватии, Австрии, Швейцарии, Казахстана и Узбекистана. Всего Северная столица планирует принять более 160 атлетов, а также около 100 человек различных делегаций, в состав которых входят тренеры, медики, волонтёры, члены семей атлетов, а также их друзья.
Россию будут представлять команды из Вологды, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые были выбраны путём жеребьёвки. За право принимать участие в Европейском турнире поборолись 15 российских футбольных команд из различных регионов России.
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