В Санкт-Петербурге пройдёт Европейский турнир Специальной Олимпиады по футболу

Европейский турнир по футболу для людей с ментальными нарушениями впервые пройдёт в России с 22 по 27 апреля в Санкт-Петербурге. Игры состоятся на футбольном поле манежа «Зенит»

В турнире примут участие спортсмены из Латвии, Литвы, Беларуси, Азербайджана, Черногории, Македонии, Фарерских островов, Словакии, Хорватии, Австрии, Швейцарии, Казахстана и Узбекистана. Всего Северная столица планирует принять более 160 атлетов, а также около 100 человек различных делегаций, в состав которых входят тренеры, медики, волонтёры, члены семей атлетов, а также их друзья.

Россию будут представлять команды из Вологды, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые были выбраны путём жеребьёвки. За право принимать участие в Европейском турнире поборолись 15 российских футбольных команд из различных регионов России.