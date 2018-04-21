Погребняк пропустит больше полугода из-за травмы

"Погребняк в Финляндии, вчера ему сделали операцию, она прошла успешно. Согласно прогнозу, восстановление займет от шести до восьми месяцев. Все будет зависеть о того, как он пройдет реабилитацию.

Продлим ли мы контракт? Все будет зависеть от самого Павла. Если он захочет играть, он будет играть. Травма не скажется на нашем желании предложить ему новый контракт", — отметил гендиректор клуба.