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Погребняк пропустит больше полугода из-за травмы
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Погребняк пропустит больше полугода из-за травмы 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил о том, что нападающий клуба Павел Погребняк пропустил больше полугода из-за травмы. Слова Матюшенко приводит ТАСС.
"Погребняк в Финляндии, вчера ему сделали операцию, она прошла успешно. Согласно прогнозу, восстановление займет от шести до восьми месяцев. Все будет зависеть о того, как он пройдет реабилитацию.
Продлим ли мы контракт? Все будет зависеть от самого Павла. Если он захочет играть, он будет играть. Травма не скажется на нашем желании предложить ему новый контракт", — отметил гендиректор клуба.
Ранее сообщалось, что Погребняку после матча со "Спартаком" в Кубке России диагностирован разрыв ахиллового сухожилия.
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