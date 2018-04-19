В Испании футболист ногой сломал табло для замены игроков

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо остался крайне недоволен решением главного арбитра матча 33-то тура чемпионата Испании удалить игрока и эмоционально отреагировал на него, передает "Советский спорт"

К 86-й минуте встречи «летучие мыши» проигрывали «Хетафе» со счетом 1:2, и Парехо был удален с поля прямой красной карточкой.

Данное решение арбитра вызвало у футболиста агрессивные эмоции, которые он, покидая поле, выместил на аппаратуре резервного судьи: Парехо ногой разбил табло, которое используется для замены игроков.

О том, последуют ли после этого дополнительные санкции, станет известно позднее.

"Валенсия" проиграла «Хетафе» со счетом 1:2.