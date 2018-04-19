В Бабушкинском прошли соревнования по игре в городки

Спортивно-досуговый центр «Брэк» 17 апреля организовал соревнования по городкам. Состязания прошли на спортивной площадке школы № 281 (учебный корпус № 4), по адресу: улица Коминтерна, дом 16, корпус 1. Об этом сообщила директор центра «Брэк» Марина Алексашкина.

— Соревнования проходили для лиц, младше 18 лет, в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор», районный этап. В соревнованиях приняли участие юные жители Бабушкинского района, — отметила директор «Брэка».

Победители были награждены грамотами. (вт)