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Сразу несколько мероприятий планируется провести в Южнопортовом районе в преддверии Дня Победы
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Сразу несколько мероприятий планируется провести в Южнопортовом районе в преддверии Дня Победы 

Управа Южнопортового района 2 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
В рамках празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне управой Южнопортового района запланировано проведение сразу нескольких мероприятий. Об этом на традиционной встрече руководства района с жителями сообщила начальник отдела по взаимодействию с населением Татьяна Яшина.
— Так 7 мая в 12.00 состоится торжественное возложение цветов у стелы «Родина-Мать» по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д.24. Приглашены ветераны и учащиеся школ. По окончании мероприятия для активистов Совета ветеранов будет организовано 10 благотворительных обедов на 100 человек в шаговой доступности от стелы. А 8 мая в 14.00 состоится районный праздник в школе имени Маяковского по адресу Крутицкий вал, д.5. В программе: полевая кухня, духовой оркестр, торжественное чествование ветеранов, праздничный концерт, — рассказала Яшина.
Кроме того, по словам Яшиной, на базе спортивных и досуговых клубов пройдут 6 спортивных турниров и соревнований по самбо, волейболу, айкидо, настольному теннису. В преддверии праздника к мемориальным доскам будут возложены цветы. Ко Дню Победы все инвалиды и участники войны получат продуктовые наборы. (ео)
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