Майское лето наступит в «Царицыне»

Лето в музее-заповеднике «Царицыно» начнется на месяц раньше. Уже 1 мая на территории дворцово-паркового ансамбля начнутся настоящие «теплые» активности.

Посетители парка смогут покататься на лодках и катамаранах, потанцевать под ретро, сыграть в волейбол, баскетбол и бадминтон. А для любителей спокойного отдыха на площадках в тенистых аллеях будет играть живая музыка.

День Победы тоже обещает быть насыщенным. 9 Мая в «Царицыне» будут звучать песни военных лет, а в 10:00 на большом экране станут транслировать Парад Победы на красной площади.

Кроме того, в конце летнего сезона в царицынском парке пройдет первый фестиваль ландшафтного искусства. Подробности о нем можно узнать на страницах газеты «Борисовские пруды».