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Майское лето наступит в «Царицыне»
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Майское лето наступит в «Царицыне» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Лето в музее-заповеднике «Царицыно» начнется на месяц раньше. Уже 1 мая на территории дворцово-паркового ансамбля начнутся настоящие «теплые» активности.
Посетители парка смогут покататься на лодках и катамаранах, потанцевать под ретро, сыграть в волейбол, баскетбол и бадминтон. А для любителей спокойного отдыха на площадках в тенистых аллеях будет играть живая музыка.
День Победы тоже обещает быть насыщенным. 9 Мая в «Царицыне» будут звучать песни военных лет, а в 10:00 на большом экране станут транслировать Парад Победы на красной площади.
Кроме того, в конце летнего сезона в царицынском парке пройдет первый фестиваль ландшафтного искусства. Подробности о нем можно узнать на страницах газеты «Борисовские пруды».
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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