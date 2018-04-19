Власти Ленобласти после ЧМ-2018 планируют передать базу в поселке Рощино ФК «Тосно»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. / ТАСС /. Власти Ленинградской области рассматривают возможность передачи тренировочной базы в поселке Рощино в Выборгском районе, где во время чемпионата мира по футболу будет тренироваться сборная Хорватии, клубу «Тосно», сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"После окончания чемпионата база в Рощино, где будет тренироваться сборная Хорватии, может быть передана «Тосно». Там может тренироваться молодежный состав команды, а также там может базироваться и основной состав", — сказали в пресс-службе.

В правительстве области добавили, что база соответствует всем стандартам Международной федерации футбола (ФИФА).

"Также рассматривается вопрос о строительстве стадиона, который будет расположен около торгового центра Мега Дыбенко специально для «Тосно». В прошлом году команда дебютировала в премьер-лиге, если она продержится там два года, то стадион может быть построен. Этот год команда будет играть на стадионе «Петровский» [в Санкт-Петербурге], по соглашению между Петербургом и Ленинградской областью", — отметили в пресс-службе.

В среду «Тосно» в гостевом матче одержал победу над московским "Спартаком" в полуфинале Кубка России и вышел в финал турнира. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее был «Тосно» — 5:4.