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Пьянич готов сыграть с «Наполи»
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Пьянич готов сыграть с «Наполи» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич полностью восстановился после травмы, полученной в недавнем матче с «Сампдорией».
Как сообщает Football Italia, 28-летний босниец готов выйти в стартовом составе на поединок 34-го тура Серии А против «Наполи».
В этом сезоне Пьянич сыграл за «бьянконери» 39 матчей, забил 6 голов и сделал 12 ассистов.
Напомним, что матч «Ювентус» — «Наполи» состоится в воскресенье, 22 апреля, в 21:45 по московскому времени. Сейчас в турнирной таблице туринцы опережают неаполитанцев на 4 очка.
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