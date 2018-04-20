Пьянич готов сыграть с «Наполи»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич полностью восстановился после травмы, полученной в недавнем матче с «Сампдорией».

Как сообщает Football Italia, 28-летний босниец готов выйти в стартовом составе на поединок 34-го тура Серии А против «Наполи».

В этом сезоне Пьянич сыграл за «бьянконери» 39 матчей, забил 6 голов и сделал 12 ассистов.

Напомним, что матч «Ювентус» — «Наполи» состоится в воскресенье, 22 апреля, в 21:45 по московскому времени. Сейчас в турнирной таблице туринцы опережают неаполитанцев на 4 очка.