Пьянич попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Наполи», Стураро и Маркизио не сыграют

Попал в заявку полузащитник Миралем Пьянич . Напомним, в СМИ сообщалось, что он успеет восстановиться после травмы. В то же время подтвердилась информация, что не сыграют полузащитники Стефано Стураро (травма) и Клаудио Маркизио (простуда). Оба игрока вне заявки.

Матч «Ювентус» — «Наполи» состоится 22 апреля и начнется в 21:45 по Москве.

📝 SQUAD LIST | Here are the players selected by @OfficialAllegri for #JuveNapoli 🏳🏴 #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/O6JJrQB7ol

— JuventusFC (@juventusfcen) 21 апреля 2018 г.